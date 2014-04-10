Белый хлеб назвали пустой едой и призвали россиян убрать его со стола навсегда

Эндокринолог раскрыла правду о белом хлебе и посоветовала есть только чёрный.

Эндокринолог Виктория Гончар в беседе с "Lenta.ru" охарактеризовала традиционный белый хлеб из пшеничной муки и дрожжей как продукт, лишённый практической пользы. По её словам, при промышленной обработке зерна витамины утрачиваются вместе с оболочкой, а высокотемпературная выпечка разрушает остаточные полезные вещества. Фактически такой хлеб служит лишь источником быстрых углеводов и крахмала, что провоцирует набор лишнего веса и нарушения пищеварения.

Наиболее полезной альтернативой врач назвала чёрный хлеб благодаря его низкой калорийности и насыщенному составу. Гастроэнтеролог уточнила, что этот продукт не только снижает общую энергетическую ценность рациона, но и поддерживает нормальную работу желудочно-кишечного тракта.

Мультизерновой и цельнозерновой хлеб также сохраняют витамины B, E и клетчатку, поскольку изготавливаются из неочищенных зёрен. Однако специалистка предупредила, что из-за грубой текстуры эти виды хлеба являются тяжёлой пищей для усвоения.

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