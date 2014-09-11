В Выборге участник дорожного конфликта применил перцовый баллончик против оппонента

Правоохранители Выборгского района задержали водителя, распылившего перцовку в своего обидчика во время дорожного конфликта. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел 2 августа на улице Гагарина в Выборге. Злоумышленник применил перцовый баллончик против 55-летнего оппонента и скрылся на автомобиле Lada. Пострадавшему диагностировали ожог глаз.
По подозрению в нападении в поселке Новинка был задержан 20-летний молодой человек. Изъят аэрозольный газовый пистолет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы рассказывали о том, что конфликт на остановке в Парголово закончился поножовщиной.
Фото: Piter.TV
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