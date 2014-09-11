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В Выборге участник дорожного конфликта применил перцовый баллончик против оппонента
Сегодня, 11:05
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В Выборге участник дорожного конфликта применил перцовый баллончик против оппонента

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Изъят аэрозольный газовый пистолет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители Выборгского района задержали водителя, распылившего перцовку в своего обидчика во время дорожного конфликта. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Инцидент произошел 2 августа на улице Гагарина в Выборге. Злоумышленник применил перцовый баллончик против 55-летнего оппонента и скрылся на автомобиле Lada. Пострадавшему диагностировали ожог глаз. 

По подозрению в нападении в поселке Новинка был задержан 20-летний молодой человек. Изъят аэрозольный газовый пистолет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что конфликт на остановке в Парголово закончился поножовщиной. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборг, дорожный конфликт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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