Молодой вор обокрал дом в Выборге на 300 тыс. рублей

21-летний злоумышленник, повредив окно первого этажа, проник внутрь и забрал шкатулку и поднос с ювелирными украшениями.

Полиция задержала домушника, который похитил дорогостоящие украшения из частного дома на проспекте Герцена во Всеволожске Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело по пп. "а", "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ, рассказали в МВД России.

К правоохранителям обратилась 49-летняя потерпевшая, заявившая, что неизвестный обокрал ее дачу. В период с 12 по 15 июня 21-летний злоумышленник, повредив окно первого этажа, проник внутрь и забрал шкатулку и поднос с ювелирными украшениями. Общая сумма ущерба составила 300 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV