Горсуд Петербурга снял Юрия Куликова с выборов в Законодательное собрание

Кандидат от "Новых людей" лишился регистрации после иска депутата Амосова.

Петербургский городской суд отменил регистрацию главы МО "Северный" Юрия Куликова кандидатом на выборах в Законодательное собрание Петербурга. Решение приняли 28 июля по административному иску действующего депутата городского парламента Михаила Амосова, пишет Закс.ру.

Куликов баллотировался от партии "Новые люди" по одномандатному округу №6. Амосов, который также претендует на новый срок, выдвинут от "Зеленых". Поводом для судебного разбирательства стала публикация Куликова во "ВКонтакте" от 14 июля.

В тот день кандидата зарегистрировали на выборах в ЗакС, после чего он разместил видеоролик продолжительностью около минуты. В качестве фонового сопровождения в нем использовалась композиция void исполнителя isq. Источник музыки в публикации указан не был.

Представители Амосова заявили, что музыкальное сопровождение занимает значительную часть ролика и при использовании в предвыборной агитации нарушает требования законодательства об интеллектуальной собственности. По мнению стороны истца, это стало основанием для отмены регистрации кандидата.

На заседании Куликов заявил, что не нарушал правила проведения агитации. По его словам, ролик создавался в приложении CapCut с использованием композиции из лицензионной библиотеки. Саму публикацию он назвал способом поделиться информацией с друзьями и родственниками.

Защита кандидата также указала, что использование "Яндекс.Музыки" в процессе создания ролика не осуществлялось. Адвокат Артем Кузьменков представил суду образец лицензионного соглашения CapCut.

Кроме того, представители Куликова заявили, что в иске не указано, каким образом публикация кандидата нарушила непосредственно права Амосова или повлияла на его предвыборную кампанию.

Суд изучил видеоролик непосредственно в ходе заседания. При этом судье не удалось однозначно определить, является ли использованный звуковой фон полноценным музыкальным произведением или набором звуков.

В процессе также участвовал представитель ТИК №11. Он сообщил, что не может определить наличие агитации в спорной публикации, поскольку ознакомился с материалами только непосредственно перед заседанием. По словам представителя комиссии, аккаунта во "ВКонтакте" у него нет и ролик Куликова до суда он не видел.

При этом ранее ТИК №11 уже выносила Куликову предупреждение за нарушение правил агитации. Речь шла о фотографии с табличкой "Сила в любви", которую кандидат использовал на мероприятии, посвященном началу избирательной кампании "Новых людей".

Прокурор в суде поддержал требования Амосова и признал видеоролик частью предвыборной кампании Куликова.

Административный иск поступил в Горсуд 23 июля. После отмены регистрации Куликова в одномандатном округе №6 осталось 3 кандидата — Елена Беляева от "Справедливой России", Алексей Кульков от "Единой России" и Иван Чангли от КПРФ. ТИК №11 ранее отказала в регистрации Владиславу Короткому от ЛДПР и Марине Песляк от "Яблока".

При этом решение городского суда не исключает Куликова из всей избирательной кампании. Он также выдвинут в составе 6-й региональной группы на выборах в ЗакС и по одномандатному округу №216 на выборах в Государственную думу.

Выборы в Законодательное собрание Петербурга состоятся 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в течение 3 дней — с 18 по 20 сентября. В эти же даты петербуржцы будут выбирать депутатов Госдумы и депутатов МО "Автово". Довыборы также пройдут в МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль".

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Фото: Piter.TV