После вмешательства прокуратуры Петербурга организация погасила задолженность по зарплате

Генеральному директору ООО было внесено представление.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. Перед менеджером в коммерческой организации образовалась задолженность по заработной плате в размере порядка 60 тыс. рублей, сообщили в надзорном ведомстве 27 июля.

Прокуратура внесла генеральному директору общества с ограниченной ответственностью представление, его рассмотрели и удовлетворили. В результате долг полностью погашен.

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре Петербурга ООО погасило задолженность по зарплате почти в 400 тыс. рублей. Выплаты ожидали два человека. Директору организации также вносили представление.

Фото: Piter.TV