Прокуратура выявила нарушения при обороте лома черных и цветных металлов в Московском районе

Сотрудники принимали металлолом без паспорта и не составляли приемо-сдаточный акт.

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку соблюдения природоохранного законодательства. На земельном участке на Рощинской улице осуществляют деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов. При этом организация не обеспечила безопасные условия и способы накопления отходов, из-за чего они находились вне специально отведенных мест. Кроме того, сотрудники принимали металлолом без паспорта и не составляли приемо-сдаточный акт, рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура внесла представление в адрес генерального директора общества с ограниченной ответственностью, его рассмотрели и удовлетворили.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге 64 сотрудника коммерческой организации ожидают 7 млн рублей зарплаты.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга