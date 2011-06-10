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Прокуратура выявила нарушения при обороте лома черных и цветных металлов в Московском районе
Сегодня, 12:26
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Прокуратура выявила нарушения при обороте лома черных и цветных металлов в Московском районе

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Сотрудники принимали металлолом без паспорта и не составляли приемо-сдаточный акт.

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку соблюдения природоохранного законодательства. На земельном участке на Рощинской улице осуществляют деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов. При этом организация не обеспечила безопасные условия и способы накопления отходов, из-за чего они находились вне специально отведенных мест. Кроме того, сотрудники принимали металлолом без паспорта и не составляли приемо-сдаточный акт, рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура внесла представление в адрес генерального директора общества с ограниченной ответственностью, его рассмотрели и удовлетворили. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге 64 сотрудника коммерческой организации ожидают 7 млн рублей зарплаты. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: московский район, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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