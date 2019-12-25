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Пострадавшая на производстве петербурженка получила более 300 тыс. рублей компенсации
Сегодня, 15:41
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Пострадавшая на производстве петербурженка получила более 300 тыс. рублей компенсации

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Ей диагностировали ожог тяжелой степени.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства об охране труда. В феврале прошлого года сотрудница коммерческой организации получила ожог паром тяжелой степени, когда выполняла работы по оснащению производственной площадки. Об этом рассказали 30 сентября в надзорном ведомстве. 

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с производства компенсации морального вреда и расходов на лечение. В результате его удовлетворили, и женщине выплатят 317 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура потребовала ускорить ремонт медицинского учреждения на Ланской улице. Подрядчик нарушил сроки выполнения работ. Кроме того, выявили несоответствие проектной и сметной документации. 

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, прокуратура
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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