  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура потребовала ускорить ремонт медучреждения на Ланской улице
Сегодня, 9:52
60
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура потребовала ускорить ремонт медучреждения на Ланской улице

0 0

Прокурор внес представление в адрес руководителя объекта здравоохранения.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства при реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Подрядчик нарушает сроки ремонта одного из отделений медицинского учреждения на Ланской улице. Кроме того, выявили несоответствие проектной и сметной документации, сообщило надзорное ведомство 30 сентября. 

Прокурор внес представление в адрес руководителя объекта здравоохранения. Фактическое устранение нарушений и завершение работ контролируют. 

Ранее мы рассказывали о том, что владелец собаки породы кане-корсо выплатит пенсионерке 279 тыс. рублей за нападение питомца. Хозяин не надел на него намордник, ограничившись длинным поводком.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: медицина, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии