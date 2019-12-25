Прокуратура потребовала ускорить ремонт медучреждения на Ланской улице

Прокурор внес представление в адрес руководителя объекта здравоохранения.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства при реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Подрядчик нарушает сроки ремонта одного из отделений медицинского учреждения на Ланской улице. Кроме того, выявили несоответствие проектной и сметной документации, сообщило надзорное ведомство 30 сентября.

Прокурор внес представление в адрес руководителя объекта здравоохранения. Фактическое устранение нарушений и завершение работ контролируют.

Ранее мы рассказывали о том, что владелец собаки породы кане-корсо выплатит пенсионерке 279 тыс. рублей за нападение питомца. Хозяин не надел на него намордник, ограничившись длинным поводком.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга