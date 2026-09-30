В Красносельском районе Петербурга сошедший с рельсов трамвай парализовал движение

По оперативной информации, пострадавших нет.

Сегодня утром в Красносельском районе трамвай сошел с рельсов на повороте с Петергофского шоссе на улицу Десантников. По их словам, на месте происшествия уже работают городские аварийные службы.

Одна из местных жительниц отметила, что данный участок дороги является проблемным. Она пояснила, что трамвайные пути в этом месте ремонтируют регулярно, однако неисправности возвращаются очень быстро, из-за чего пассажирам приходится подолгу ждать транспорт.

В пресс-службе "Горэлектротранса" уточнили, что инцидент произошел в 07:49. По оперативной информации, пострадавших нет. В настоящее время движение вагонов временно перенаправлено: трамваи следуют в объезд по проспекту Стачек. В ведомстве заверили, что в ближайшее время движение будет восстановлено в штатном режиме.

Ранее старший врач скорой помощи спас зацепера, которого ударило током на крыше электрички на станции Варшавская.

Видео: Telegram / Красносельский район ( Санкт-Петербург, Питер, СПб)