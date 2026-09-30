В Красносельский район прилетела самая маленькая утка России

Свистунками пернатых прозвали за весенний звонкий свист.

В Красносельском районе Петербурга объявилась самая маленькая утка России. Ее полное название – чирок-свистунок, рассказал известный биолог Павел Глазков.

В город прилетела самка. Внешне она похожа на крякв, но размер этой птицы гораздо меньше, а перья на крыле окрашены в зеленый.

Утка, как ей и положено, имеет покровительственную окраску, а вот селезней природа наделила весьма эффектной внешностью. Красно-коричневая голова расцвечена широкой зеленой полосой, проходящей через глаз. Павел Глазков, биолог

Свистунками пернатых прозвали за весенний звонкий свист. Чаще всего они появляются в Северной столице во время миграции. Специалист напоминает, что птиц лучше не подкармливать.

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Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков)