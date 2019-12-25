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В сад у Смольного прилетел витютень
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В сад у Смольного прилетел витютень

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В последние годы вяхирей стали все чаще замечать в городских парках и скверах.

В Петербурге в сад Смольного прилетел самый крупный лесной голубь Европы. Это вяхирь или витютень. Он отличается размером и заметным белым пятном на шее. 

По словам известного биолога Павла Глазкова, в последние годы вяхирей стали все чаще замечать в городских парках и скверах. Их появление в мегаполисе связано с увеличением численности этих птиц в Ленинградской области, отсутствием естественных врагов и хорошей кормовой базой в виде травы, семян, желудей, насекомых и червей. 

Пернатые устраивают гнезда на высоких деревьях. У голубей всегда два птенца. 

Будем надеяться, что следующим летом птицы запланируют здесь продолжение своего рода.

Павел Глазков, биолог 

Ранее на Piter.TV: во Всеволожском районе лосиха преследовала эффектного самца. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков) 

Теги: павел глазков, птицы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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