В сад у Смольного прилетел витютень

В последние годы вяхирей стали все чаще замечать в городских парках и скверах.

В Петербурге в сад Смольного прилетел самый крупный лесной голубь Европы. Это вяхирь или витютень. Он отличается размером и заметным белым пятном на шее.

По словам известного биолога Павла Глазкова, в последние годы вяхирей стали все чаще замечать в городских парках и скверах. Их появление в мегаполисе связано с увеличением численности этих птиц в Ленинградской области, отсутствием естественных врагов и хорошей кормовой базой в виде травы, семян, желудей, насекомых и червей.

Пернатые устраивают гнезда на высоких деревьях. У голубей всегда два птенца.

Будем надеяться, что следующим летом птицы запланируют здесь продолжение своего рода. Павел Глазков, биолог

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков)