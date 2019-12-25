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На Кондратьевском проспекте сгорел автомобиль BMW
Сегодня, 8:44
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На Кондратьевском проспекте сгорел автомобиль BMW

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К ликвидации пожара привлекали 10 человек личного состава и две единицы техники.

В Калининском районе Петербурга ночью 25 сентября произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС России. 

Информация о возгорании возле дома 68к4 по Кондратьевскому проспекту поступила на пульт спасателей в 02:37. В легковом автомобиле BMW полыхали моторный отсек и салон на площади 2 квадратных метра. В 02:55 огонь потушили. 

По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 10 человек личного состава и две единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что после пожара на Ириновском проспекте мужчину увезли в больницу. В трехкомнатной квартире загорелась обстановка на площади 8 квадратных метров.

Фото: Piter.TV 

Теги: калининский район, пожар
Категории: Пожар, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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