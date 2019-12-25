В садоводстве под Всеволожском сгорели дом и две постройки, на пепелище найдены биологические останки

В садоводстве "Всероссийский научно-исследовательский институт токов высокой частоты" (ВНИИ ТВЧ) в переулке Бориса Темлакова произошел крупный пожар.
Как сообщает ГКУ "Леноблпожспас", сигнал о возгорании поступил в экстренные службы 23 сентября в 16:03. Огонь охватил одноэтажный дом, сарай и стоящую рядом хозяйственную постройку. На место выехала дежурная смена сотой пожарной части районного отряда. По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, открытое горение было ликвидировано к 17:24.
По предварительной информации, из горящего здания никто не эвакуировался, очевидцев происшествия на месте не обнаружено. При обследовании пепелища специалисты нашли биологические останки. Их происхождение и принадлежность предстоит установить специальной экспертизе.
Ранее мы сообщили о том, что пожарные эвакуировали 100 человек из горящей поликлиники в Тосно.
Фото: ГКУ "Леноблпожспас"
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