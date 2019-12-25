Пожарные эвакуировали 100 человек из горящей поликлиники в Тосно

В результате происшествия никто не пострадал.

В городе Тосно Ленинградской области произошел пожар в здании районной поликлиники. Сообщение о задымлении на 4 этаже по адресу ул. Боярова, д. 21 поступило от очевидцев и дежурных служб. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

По предварительной версии дознавателей отдела надзорной деятельности, очаг возгорания находился в одном из кабинетов — загорелось медицинское оборудование. Благодаря оперативным действиям огнеборцев площадь пожара удалось минимизировать до 5 квадратных метров.

Сигнал тревоги застал врасплох более сотни человек: всего из здания было эвакуировано 100 посетителей и сотрудников, среди которых находились 10 детей. Ситуация осложнялась сильным задымлением верхних этажей. При омощи гидравлических спасательных устройств сотрудники МЧС вывели из зоны риска пять человек, заблокированных продуктами горения. В результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации были привлечены силы Главного управления МЧС России по Ленинградской области (86-я и 87-я пожарно-спасательные части ФПС ГПС) и ГКУ "Леноблпожспас" (111-я и 127-я пожарные части). Пожар полностью ликвидирован, последствия устраняются.

Ранее мы сообщили о том, что на Раумской улице при пожаре в однокомнатной квартире погибла женщина.

Фото: Piter.TV