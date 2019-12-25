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Спасатели разыскали заблудившегося мужчину в районе поселка Радофинниково
Сегодня, 9:31
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Спасатели разыскали заблудившегося мужчину в районе поселка Радофинниково

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На поисках работала дежурная смена поисково-спасательного отряда Тосно.

В Тосненском районе Ленинградской области накануне состоялись поисковые работы. Об этом рассказали 21 сентября в Аварийно-спасательной службе региона.

Вечером в воскресенье на пульт оперативного дежурного поступила информация о том, что мужчина ушел в лесной массив в районе поселка Радофинниково и не вернулся. На поисках работала дежурная смена поисково-спасательного отряда Тосно. 

Пострадавшего быстро нашли и передали родственникам. Предварительно, госпитализация ему не понадобилась. 

Ранее на Piter.TV: двух заблудившихся женщин вывели из леса в Волховском районе. Их искала смена ПСО Новой Ладоги.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти 

Теги: ленобласть, поиски
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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