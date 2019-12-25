Спасатели разыскали заблудившегося мужчину в районе поселка Радофинниково

На поисках работала дежурная смена поисково-спасательного отряда Тосно.

В Тосненском районе Ленинградской области накануне состоялись поисковые работы. Об этом рассказали 21 сентября в Аварийно-спасательной службе региона.

Вечером в воскресенье на пульт оперативного дежурного поступила информация о том, что мужчина ушел в лесной массив в районе поселка Радофинниково и не вернулся. На поисках работала дежурная смена поисково-спасательного отряда Тосно.

Пострадавшего быстро нашли и передали родственникам. Предварительно, госпитализация ему не понадобилась.

Ранее на Piter.TV: двух заблудившихся женщин вывели из леса в Волховском районе. Их искала смена ПСО Новой Ладоги.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти