  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Двух заблудившихся женщин вывели из леса в Волховском районе
Сегодня, 8:32
304
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Двух заблудившихся женщин вывели из леса в Волховском районе

0 0

По предварительным данным, госпитализация им не понадобилась.

В Волховском районе прошла спасательная операция. Об этом рассказали 9 сентября в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области. 

Накануне вечером на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в лесном массиве заблудились две женщины. К месту происшествия незамедлительно выдвинулась смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. Спасатели обнаружили пострадавших и благополучно вывели их из леса. По предварительным данным, госпитализация не понадобилась. 

Ранее на Piter.TV: под деревней Шамокша спасатели вывели из леса заблудившегося мужчину. Потерпевший был оперативно доставлен к его автомобилю. 

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти 

Теги: волховский район, происшествия
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии