Двух заблудившихся женщин вывели из леса в Волховском районе

По предварительным данным, госпитализация им не понадобилась.

В Волховском районе прошла спасательная операция. Об этом рассказали 9 сентября в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

Накануне вечером на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в лесном массиве заблудились две женщины. К месту происшествия незамедлительно выдвинулась смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. Спасатели обнаружили пострадавших и благополучно вывели их из леса. По предварительным данным, госпитализация не понадобилась.

Ранее на Piter.TV: под деревней Шамокша спасатели вывели из леса заблудившегося мужчину. Потерпевший был оперативно доставлен к его автомобилю.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти