Под деревней Шамокша спасатели вывели из леса заблудившегося мужчину

К счастью, госпитализация местному жителю не потребовалась.

В Лодейнопольском районе Ленинградской области прошли поисковые работы, рассказали 8 сентября в Аварийно-спасательной службе региона.

Сегодня в ведомство поступили сведения о том, что в лесном массиве под деревней Шамокша заблудился мужчина. В поисках участвовала дежурная смена поисково-спасательного отряда Лодейного Поля. Пострадавшего вывели из леса к его автомобилю. К счастью, госпитализация местному жителю не потребовалась.

При походе на природу рекомендуется предупреждать близких о своих планах. С собой стоит брать заряженный телефон для связи.

Ранее на Piter.TV: из леса в районе поселка Боровинка вывели заблудившуюся женщину.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти