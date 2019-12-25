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Под деревней Шамокша спасатели вывели из леса заблудившегося мужчину
Вчера, 11:56
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Под деревней Шамокша спасатели вывели из леса заблудившегося мужчину

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К счастью, госпитализация местному жителю не потребовалась.

В Лодейнопольском районе Ленинградской области прошли поисковые работы, рассказали 8 сентября в Аварийно-спасательной службе региона. 

Сегодня в ведомство поступили сведения о том, что в лесном массиве под деревней Шамокша заблудился мужчина. В поисках участвовала дежурная смена поисково-спасательного отряда Лодейного Поля. Пострадавшего вывели из леса к его автомобилю. К счастью, госпитализация местному жителю не потребовалась. 

При походе на природу рекомендуется предупреждать близких о своих планах. С собой стоит брать заряженный телефон для связи. 

Ранее на Piter.TV: из леса в районе поселка Боровинка вывели заблудившуюся женщину. 

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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