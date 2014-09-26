Из леса в районе поселка Боровинка вывели заблудившуюся женщину

Пострадавшую вывели к ее автомобилю, госпитализация не потребовалась.

В Выборгском районе Ленинградской области состоялись поисковые работы. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе региона 3 сентября.

Накануне сотрудники поисково-спасательного отряда Приозерска получили заявку от женщины, которая заблудилась в лесном массиве около поселка Боровинка. Пострадавшую вывели к ее автомобилю, госпитализация не потребовалась. На поиске также работали добровольцы ПСО "Отклик".

При походе на природу важно предупреждать близких о своих планах. С собой стоит брать заряженный телефон для связи. Кроме того, рекомендуется одеваться в яркие цвета.

Ранее мы рассказывали о том, что спасатели эвакуировали из леса у станции Орехово женщину, повредившую ногу.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти