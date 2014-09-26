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Из леса в районе поселка Боровинка вывели заблудившуюся женщину
Сегодня, 9:45
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Из леса в районе поселка Боровинка вывели заблудившуюся женщину

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Пострадавшую вывели к ее автомобилю, госпитализация не потребовалась.

В Выборгском районе Ленинградской области состоялись поисковые работы. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе региона 3 сентября. 

Накануне сотрудники поисково-спасательного отряда Приозерска получили заявку от женщины, которая заблудилась в лесном массиве около поселка Боровинка. Пострадавшую вывели к ее автомобилю, госпитализация не потребовалась. На поиске также работали добровольцы ПСО "Отклик". 

При походе на природу важно предупреждать близких о своих планах. С собой стоит брать заряженный телефон для связи. Кроме того, рекомендуется одеваться в яркие цвета. 

Ранее мы рассказывали о том, что спасатели эвакуировали из леса у станции Орехово женщину, повредившую ногу. 

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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