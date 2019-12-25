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Спасатели эвакуировали из леса у станции Орехово женщину, повредившую ногу
Сегодня, 15:23
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Спасатели эвакуировали из леса у станции Орехово женщину, повредившую ногу

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Ее транспортировали оттуда и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Спасатели Приозерска эвакуировали пострадавшую из лесного массива. Об этом рассказали 2 сентября в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области. 

В ведомство сегодня поступила информация о том, что женщина, повредившая ногу в лесу около железнодорожной станции Орехово, нуждается в эвакуации. Ее транспортировали оттуда и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. 

Ранее на Piter.TV: в Тосненском районе Ленобласти состоялись поисковые работы. Пожилой мужчина заблудился около деревни Белоголово и не мог найти обратную дорогу. Его разыскали и доставили к месту жительства. 

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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