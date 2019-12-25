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Из леса у деревни Белоголово вывели заблудившегося пенсионера
Сегодня, 8:29
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Из леса у деревни Белоголово вывели заблудившегося пенсионера

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Мужчину вывели из леса и доставили к месту жительства.

В лесном массиве Тосненского района прошли поисковые работы. Об этом рассказали 1 сентября в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области. 

Накануне вечером в районе деревни Белоголово заблудился пожилой мужчина. К поиску была привлечена дежурная смена поисково-спасательного отряда города Тосно. Пенсионера вывели из леса и доставили к месту жительства. 

При походе на природу важно предупреждать близких о своих планах. С собой стоит брать заряженный телефон для связи. Кроме того, рекомендуется одеваться в яркие цвета. 

Ранее на Piter.TV: спасатели Ленобласти вывели из леса в СНТ "Сирена" заблудившегося мужчину. Его оперативно нашли и передали родственникам. От госпитализации пострадавший отказался.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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