Из леса у деревни Белоголово вывели заблудившегося пенсионера

Мужчину вывели из леса и доставили к месту жительства.

В лесном массиве Тосненского района прошли поисковые работы. Об этом рассказали 1 сентября в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

Накануне вечером в районе деревни Белоголово заблудился пожилой мужчина. К поиску была привлечена дежурная смена поисково-спасательного отряда города Тосно. Пенсионера вывели из леса и доставили к месту жительства.

При походе на природу важно предупреждать близких о своих планах. С собой стоит брать заряженный телефон для связи. Кроме того, рекомендуется одеваться в яркие цвета.

Ранее на Piter.TV: спасатели Ленобласти вывели из леса в СНТ "Сирена" заблудившегося мужчину. Его оперативно нашли и передали родственникам. От госпитализации пострадавший отказался.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти