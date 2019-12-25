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Уличная драка на Витебском проспекте обернулась уголовным делом
Сегодня, 10:29
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Уличная драка на Витебском проспекте обернулась уголовным делом

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Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция Московского района Петербурга задержала участника уличного конфликта. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

По информации МВД России, ночью 20 сентября стало известно о том, что в больницу с тяжелыми травмами доставили 48-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. На улице Салова в тот же день поймали 33-летнего напавшего. 

Было установлено, что на стоянке между незнакомцами произошла ссора, переросшая в драку. Злоумышленник толкнул потерпевшего, тот упал и ударился головой. 

Ранее мы рассказывали о том, что уроженец Мурманской области жестоко избил мужчину на проспекте Испытателей. Тогда правоохранители завели дело по той же статье. 

Фото: Piter.TV 

Теги: московский район, происшествия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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