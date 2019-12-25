Уличная драка на Витебском проспекте обернулась уголовным делом

Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция Московского района Петербурга задержала участника уличного конфликта. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

По информации МВД России, ночью 20 сентября стало известно о том, что в больницу с тяжелыми травмами доставили 48-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. На улице Салова в тот же день поймали 33-летнего напавшего.

Было установлено, что на стоянке между незнакомцами произошла ссора, переросшая в драку. Злоумышленник толкнул потерпевшего, тот упал и ударился головой.

Ранее мы рассказывали о том, что уроженец Мурманской области жестоко избил мужчину на проспекте Испытателей. Тогда правоохранители завели дело по той же статье.

Фото: Piter.TV