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Петербуржец погиб в Хургаде, упав с балкона во время отдыха с семьей
Сегодня, 11:15
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Петербуржец погиб в Хургаде, упав с балкона во время отдыха с семьей

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Друзья погибшего выразили свое потрясение в социальных сетях.

Во время семейного отдыха в египетской Хургаде трагически погиб житель Петербурга. По предварительной информации и словам близких мужчины, причиной смерти стал несчастный случай – он упал с балкона.

Друзья погибшего выразили свое потрясение в социальных сетях. По их словам, произошел несчастный случай – он упал с балкона. 

Известно, что на момент трагедии мужчина находился за границей вместе с супругой и дочерью. Сейчас вдова и ребенок остаются в Египте. Родственникам предстоит организовать репатриацию тела погибшего в Петербург.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина погиб при атаке дрона ВСУ на предприятие под Белгородом.

Фото: Pxhere

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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