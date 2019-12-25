Петербуржец погиб в Хургаде, упав с балкона во время отдыха с семьей

Друзья погибшего выразили свое потрясение в социальных сетях.

Во время семейного отдыха в египетской Хургаде трагически погиб житель Петербурга. По предварительной информации и словам близких мужчины, причиной смерти стал несчастный случай – он упал с балкона.

Друзья погибшего выразили свое потрясение в социальных сетях. По их словам, произошел несчастный случай – он упал с балкона.

Известно, что на момент трагедии мужчина находился за границей вместе с супругой и дочерью. Сейчас вдова и ребенок остаются в Египте. Родственникам предстоит организовать репатриацию тела погибшего в Петербург.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина погиб при атаке дрона ВСУ на предприятие под Белгородом.

Фото: Pxhere