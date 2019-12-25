Мейксин анонсировал подарки для 85 тыс. зумеров на избирательных участках Петербурга

Для избирателей с особенностями зрения на 64 участках предусмотрены специальные трафареты, а для граждан с нарушениями слуха организован онлайн-сурдоперевод.

Председатель Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в ходе брифинга сообщил, что на избирательных участках Северной столицы ожидают более 85 тысяч представителей поколения зумеров. По его словам, для впервые голосующих молодых людей были подготовлены подарки.

Мейксин уточнил, что большое внимание было уделено доступности участков: большинство из них расположены на первых этажах зданий. Для избирателей с особенностями зрения на 64 участках предусмотрены специальные трафареты, а для граждан с нарушениями слуха организован онлайн-сурдоперевод.

Глава избиркома также отметил высокий уровень обеспечения безопасности голосования. За процессом следят свыше шести тысяч наблюдателей от парламентских партий и около двух тысяч — от Общественной палаты, включая представителей из ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, трансляцию с 3660 видеокамер, установленных на всех участках, можно наблюдать в режиме реального времени.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму и ЗакС. С 8:00 утра для горожан работают 1975 постоянных участков, а также 47 временных – они организованы в больницах, поликлиниках, аэропорту Пулково и на Ладожском и Московском железнодорожных вокзалах.

Фото: Piter.TV