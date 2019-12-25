Произведения Шостаковича прозвучат на станции метро "Владимирская"

Концерт приурочен к 120-летию со дня рождения композитора и станет частью программы Форума объединенных культур.

В пятницу, 25 сентября, петербуржцы и гости города услышат произведения Дмитрия Шостаковича на станции метро "Владимирская". Концерт приурочен к 120-летию со дня рождения композитора и станет частью программы Форума объединенных культур.

Как отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов, выбор площадки неслучаен: именно рядом с этой станцией находилась квартира матери музыканта, где некоторое время жил и сам автор Седьмой (Ленинградской) симфонии.

В этот же день Северная столица примет первые за 40 лет гастроли Мариупольского драматического театра. Труппа выступит на сцене Театра имени Комиссаржевской. Напомним, здание мариупольского театра было разрушено в марте 2022 года, а его воссоздание силами сотен петербургских специалистов завершилось только в конце 2025 года.

Городская часть форума составлена с учетом Года петербургской культуры. В рамках масштабной программы "Петербургские сезоны" для жителей и туристов подготовлено свыше 100 мероприятий.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские "Балтийцы" получили новые подсказки на информационных табло.

Фото: Piter.TV