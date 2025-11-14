Петербургские "Балтийцы" получили новые подсказки на информационных табло

В поездах "Балтиец" теперь показывают стороны открытия дверей и выходы.

В петербургском метро обновили навигацию в поездах "Балтиец". Более 3,1 тыс. информационных табло над дверями получили новую прошивку. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

Теперь экраны отображают не только линию и названия станций. Пассажиры также могут увидеть, с какой стороны откроются двери на станции, в каком вагоне находятся и где расположены выходы.

Все новые составы "Балтиец", которые будут поступать в петербургский метрополитен, уже оснастят обновленной системой навигации. Это позволит пассажирам получать больше информации непосредственно во время поездки.

Ранее мы сообщили о том, что на линию в петербургском метро вышел юбилейный вагон "Балтиец".

Фото: Комитет по транспорту