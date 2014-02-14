Петербуржцам доступна новая карта парковок с подсказками о самых дешевых зонах

Приложение города обновили и теперь оно показывает стоимость стоянки по цветам.

В пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками" сообщили о расширении функционала мобильного приложения "Парковки Санкт-Петербурга". Обновление направлено на упрощение выбора зоны для размещения автомобиля.

В приложении внедрена система цветовой маркировки парковочных зон. Цвета отражают степень загрузки улиц и стоимость стоянки. По представленным данным, в красной зоне стоимость одного часа составляет 360 рублей, в зеленой — 100 рублей. Промежуточные тарифы соответствуют другим цветам схемы.

Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователям необходимо установить обновление, запустить приложение и нажать на значок слоёв в правом верхнем углу. После включения переключателя "Индикация стоимости" на увеличенной карте отображаются перекрашенные зоны с актуальными тарифами.

В учреждении уточнили, что нововведение должно упростить поиск парковочного места и сократить время, затрачиваемое на выбор наиболее подходящего тарифа.

Ранее мы рассказывали о том, что с 1 ноября Пулково переходит на зимний тариф на стоянки.

Фото: Piter.TV