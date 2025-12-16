Возле онкоцентра имени Петрова в Песочном заработала парковка на 500 мест

С 8 июня вводится трехмесячный бесплатный экспериментальный период.

В Песочном напротив Центра онкологии имени Н. Н. Петрова на Ленинградской улице заработала стоянка. Парковка вмещает 500 автомобилей, ее обустроили по просьбам петербуржцев, сообщили в Смольном.

С 8 июня вводится трехмесячный бесплатный экспериментальный период, в течение которого будет вестись мониторинг востребованности машиномест. После этого возможно введение льготного тарифа. Кроме того, появится электрозарядное оборудование для средств передвижения маломобильных пациентов.

К нам обращались пациенты, их родственники, врачи. Городскому правительству удалось решить множество технических вопросов, в том числе – достичь соглашения с Министерством обороны, которому принадлежала эта земля. Сейчас здесь суперсовременная парковка с видеонаблюдением, освещением и возможностью зарядки электромобилей. Александр Беглов, губернатор

Ранее мы рассказывали о том, что жителям Петербурга упростили согласование шлагбаумов во дворах. Новый порядок вступил в силу 4 июня.

Фото: пресс-служба Смольного