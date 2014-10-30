  1. Главная
С 1 ноября Пулково переходит на зимний тариф на стоянки
Сегодня, 16:21
Стоимость парковки в сутки составит от 1,1 тыс. рублей, за неделю – от 7 тыс. рублей.

С 1 ноября в петербургском аэропорту Пулково на часть парковок начнут действовать обновленные зимние тарифы. Доступнее станут зоны P4, P8 и P13. 

Стоимость стоянки в сутки составит от 1,1 тыс. рублей, за неделю – от 7 тыс. рублей в зависимости от тарифа и зоны. С ценами можно ознакомиться на сайте воздушной гавани. 

Парковочный комплекс Пулково состоит из семи зон, включая бесплатную P0. На каждой предусмотрены бесплатные места для пассажиров с ограниченными возможностями. 

Ранее на Piter.TV: петербургские депутаты хотят разрешить оплачивать парковку до конца дня. 

Фото: Piter.TV

