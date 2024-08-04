Нетрезвый петербуржец едва не поджег магазин сотовой связи на Дыбенко

Полицейские задержали местного жителя, пытавшегося устроить поджог в магазине сотовой связи. Инцидент произошел 25 мая на улице Дыбенко.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, нетрезвый посетитель в ходе конфликта с продавцами разлил в помещении жидкость для розжига и достал из кармана брюк зажигалку, но его вовремя остановили. Злоумышленником оказался рецидивист 50 лет.

Хулигана доставили в отдел, в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

