Нетрезвый петербуржец едва не поджег магазин сотовой связи на Дыбенко
Сегодня, 11:53
В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Полицейские задержали местного жителя, пытавшегося устроить поджог в магазине сотовой связи. Инцидент произошел 25 мая на улице Дыбенко. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, нетрезвый посетитель в ходе конфликта с продавцами разлил в помещении жидкость для розжига и достал из кармана брюк зажигалку, но его вовремя остановили. Злоумышленником оказался рецидивист 50 лет. 

Хулигана доставили в отдел, в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Фото: пресс-служба МВД России

Ранее мы рассказывали о том, что подростка подозревают в поджоге трансформаторной подстанции в Калининском районе. 

