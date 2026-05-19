Сегодня, 15:45
Подростка подозревают в поджоге трансформаторной подстанции в Калининском районе

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В Петербурге транспортная полиция задержала подростка 15 лет, причастного к поджогу трансформаторной подстанции на железнодорожной станции Ручьи в Калининском районе. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

Юноша использовал канистру с легковоспламеняющейся жидкостью. Поджог был совершен по указанию, поступившему от куратора через мессенджер. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. 

Ранее на Piter.TV: в поселке Терволово рецидивист поджег квартиру знакомой. К счастью, никто не пострадал. 

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

