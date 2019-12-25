Жертва поджога в Парголово пожаловалась на угрозы мужа поджигательницы

Инна Цыбасова, которая получила 73 процента ожогов тела и чудом выжила после поджога, пожаловалась на давление на свою семью. Инцидент произошел в поселке Парголово. Беременная Ирина, узнав о полуторагодовой измене мужа, облила Инну горючей жидкостью и подожгла. Спустя девять месяцев после покушения женщина приехала на программу "Малахов". Она заявила, что муж поджигательницы Илья угрожает ее сестре Александре, которая помогает с реабилитацией и ухаживает за маленькой дочерью Инны, пишет КП-Петербург.

По словам Александры и очевидцев, в апреле Илья и его друг случайно встретили ее на улице в Парголово. Мужчины бросились к ней с угрозами. Друг Ильи плюнул ей в лицо. Они кричали: "Мы тебя закопаем!". Александра написала заявление в полицию, но участковый ограничился беседой. Сам Илья отрицает угрозы. Он заявил, что девушка начала оскорблять его первой, и что он ни на кого не давит.

Сама Инна боится, что суд над поджигательницей обернется прецедентом. Дело поступило в суд по редкой статье – покушение на убийство в состоянии аффекта, вызванном аморальным поведением потерпевшей. В экспертизе указано, что Ирина действовала в состоянии резкого эмоционального возбуждения, сопровождавшегося тошнотой и заторможенностью. Защита Инны будет добиваться новой экспертизы, которая докажет, что поджог был спланирован.

Фото: скриншот передачи "Малахов"