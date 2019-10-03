Петербуржец по ошибке разбил окно и поджёг коврик чужой квартиры

Поквитаться мужчина хотел после ссоры с приятелем, но слегка ошибся.

В полицию Калининского района 22 мая поступило сообщение о возгорании у квартиры в доме 3 корпус 1 по проспекту Мечникова. На месте происшествия участковый полиции установил, что неизвестный бросил в окно заявителя камень и поджёг придверный коврик у его квартиры. Возгорание было локализовано. В результате хулиганской выходки никто не пострадал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские быстро установили причастность к происшествию 36-летнего петербуржца с улицы Пограничника Гарькавого, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нарушитель задержан и доставлен в отдел для разбирательств. Выяснилось, что ранее он поссорился со своим знакомым и решил с ним поквитаться. Мужчина узнал, в каком доме тот проживает, и наведался по адресу. Однако, достоверно не зная квартиры приятеля, ошибся: бросил камень в окно стороннему жильцу, после чего поджёг коврик у его двери.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее мужчина уже был осуждён за хранение наркотиков.

