Психиатр Кинтеро призвал отказаться от трех привычек ради обретения счастья

Врач посоветовал перестать думать о прошлом, не смотреть с тревогой в будущее и не ждать, что другие люди заполнят внутреннюю пустоту. По его словам, до 85 процентов вещей, о которых люди беспокоятся, никогда не произойдут.

Чтобы обрести счастье, необходимо отказаться от трех привычек. Об этом заявил психиатр Хавьер Кинтеро. Его слова приводит издание Deia.

Во-первых, Кинтеро призвал перестать думать о прошлом. Принятые когда-то решения, неверные фразы, сказанные во время разговора, и совершенные ошибки невозможно исправить. Из-за привычки концентрироваться на прошлом у многих людей возникает чувство вины, сожаления и разочарования, которое мешает им двигаться вперед.

Во-вторых, медик посоветовал не смотреть с тревогой в будущее, поскольку такое поведение вызывает серьезный стресс. Он отметил, что до 85 процентов вещей, о которых люди обычно беспокоятся, на самом деле никогда не произойдут. Однако разум тратит огромное количество энергии на воображение потенциальных проблем, неудач и неблагоприятных ситуаций.

В-третьих, по словам специалиста, не стоит ожидать, что другие люди заполнят внутреннюю пустоту или решат все проблемы. Кинтеро убежден, что никто не может радоваться за вас, потому что счастье начинается внутри вас самих.

