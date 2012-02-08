Под завалами в Старобельске остаются 15 человек, заявил глава ЛНР Пасечник

На месте трагедии продолжается разбор завалов, в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Известно о шести погибших.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что в Старобельске остается неустановленным местонахождение 15 человек. Спасатели продолжают разбор завалов на месте трагедии.

Пасечник написал на платформе MAX, что ситуация в городе остается сложной. Известно о шести погибших, а судьба еще 15 человек пока не выяснена. МЧС продолжает проводить разбор завалов.

По информации Следственного комитета, ночью Вооруженные силы Украины с помощью четырех беспилотников самолетного типа нанесли удар по административным зданиям и общежитию Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ЛНР. В момент атаки в общежитии находились 86 учащихся и один работник. Возбуждено уголовное дело о теракте.

