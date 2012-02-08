В Петербурге 16 июня рассмотрят новое дело художницы Скочиленко о дискредитации ВС РФ

Ленинский районный суд изучит материалы о размещении книги на Google-диске и в телеграм-канале.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит еще одно дело в отношении художницы Александры Скочиленко. На этот раз ее обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Заседание назначено на 16 июня.

В объединенной пресс-службе судов города ТАСС сообщили, что на Google-диске Скочиленко размещена книга, содержащая информацию о репрессиях с графическими изображениями, где автором указана она сама. Также в издании присутствуют выражения, которые дискредитируют ВС РФ и Росгвардию. Еще одна книга с аналогичным содержанием также была обнаружена на диске. Ссылки на эти материалы художница разместила в своем телеграм-канале.

Осенью 2023 года Василеостровский районный суд Петербурга приговорил Скочиленко к семи годам колонии с лишением права администрировать сайты в интернете в течение трех лет. Ее признали виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

1 августа 2024 года президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании осужденных россиян и иностранных граждан, которые участвовали в обмене заключенными. В их число попала и Александра Скочиленко. Ранее в тот же день в ФСБ сообщили о состоявшемся в аэропорту Анкары обмене помилованных на восьмерых россиян, задержанных и находившихся в заключении в странах НАТО.

В сентябре 2024 года Санкт-Петербургский городской суд уточнил резолютивную часть приговора Скочиленко по представлению прокуратуры. Жалобы стороны защиты оставили без удовлетворения.

