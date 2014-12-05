Заключен под стражу мужчина, который выстрелил в юного музыканта на Декабристов

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

По версии следствия, 23 мая фигурант, находясь в квартире дома на улице Декабристов, выстрелил из пневматического оружия в мальчика 2015 года рождения. Ему не понравился шум, доносившийся с улицы: ребенок играл на саксофоне. У пострадавшего в больнице зафиксировали рваную рану левой щеки, также было найдено инородное тело в области подбородка.

Злоумышленника задержали в тот же день, срок меры – по 22 июля.

