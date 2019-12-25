Попытки запугать российских ученых обречены на провал, заявил Медведев

Зампред СБ РФ оценил западные нападки на Бутягина.

Москва в состоянии защитить своих граждан, а акции устрашения против российских ученых обречены на провал. Соответствующее заявление сделал председатель президиума совета при президенте России Владимире Путине по науке и образованию, заместитель председателя Совета по безопасности России Дмитрий Медведев в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости", говоря о деле археолога Бутягина. Он призвал разработать меры, которые защищали бы отечественных специалистов, но не ограничивали их работу. В частности, невозможно поместить ученых в "золотую клетку" внутри страны и контролировать каждый их шах за пределы родины.

Шантаж, провокации, угрозы и взятие в заложники – это, можно сказать, "фирменный стиль" наших врагов. Мы в этом, к сожалению, уже успели убедиться. Безопасности наших граждан – и тем более талантливых ученых – в такой обстановке наша страна уделяет повышенное внимание. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев призвал не отказываться от длинных школьных каникул.

Фото: Вконтакте / Дмитрий Медведев