Ветер сорвал груз с фуры на ЗСД в Петербурге и вызвал пробку

На Западном скоростном диаметре Петербурга в районе Петровского фарватера образовалась пробка из-за упавшего на дорогу груза. Сильный ветер сорвал несколько палет с фуры, после чего они перекрыли движение в левых полосах при движении от Приморского проспекта к Васильевскому острову. Об этом предупреждают в приложении "Ваш ЗСД".

Очевидец в Telegram-канале "Мегаполис" уточнил, что груз сдуло именно сильными порывами ветра. Движение в южном направлении затруднено. По данным "Яндекс.Пробок", затор растянулся более чем на полтора километра.

В понедельник, 25 мая, синоптики обещали в Петербурге западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами возможны сильные порывы.

Фото: Telegram / "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"