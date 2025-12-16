Из Петербурга на СВО отправили очередную партию древесины
Сегодня, 17:23
128
Сегодня, 17:23

В зону проведения спецоперации из Петербурга отправили очередную партию древесины. На этот раз приготовлены пиломатериалы, которые пригодятся для решения военных и бытовых задач, сообщил глава городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко. 

Такая помощь позволяет обшивать деревом блиндажи, траншеи, ходы сообщения и оружейные погреба. Кроме того, дерево нужно для оборудования подъездных путей.

Лесничества не заготавливает специально эти материалы: они образуются в результате санитарных рубок леса. С ноября 2024 года на СВО передали порядка 240 кубометров древесины. 

Фото: ВКонтакте / Сергей Петриченко 

