В комтрансе Петербурга рассказали, как будут работать автобусы в дни православных праздников
Сегодня, 16:09
В комитете по транспорту Петербурга рассказали о том, как будут работать автобусные маршруты в дни православных праздников. Троицкая родительская суббота ожидается 30 мая, День Святой Троицы – 31 мая. 

К Южному кладбищу получится добраться автобусами №№2М, 108, 147, 195, 377, к Северному – №№221, 398, к кладбищу при крематории – №№138, 153, а к Пискаревскому кладбищу – №№80, 123, 138, 178. До Казанского кладбища довезет маршрут №382, до Иликовского – №347, до Иоанновского – №446. Движение на шести автобусных маршрутах – №№138, 195, 347, 382, 398, 446 – усилят. 

Помимо этого, назначаются дополнительные пригородные поезда на Финляндском направлении. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге на период ПМЭФ-2026 запустят автобусный маршрут 400Э. 

