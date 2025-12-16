В Петербурге трудоустроены 37,4% инвалидов

В Петербурге работают 37,4% инвалидов трудоспособного возраста. По словам губернатора Александра Беглова, это один из самых высоких показателей в России, сообщили в Смольном.

Сегодня в Северной столице создано свыше 23 тыс. рабочих мест и около 19 тыс. из них уже заняты. Город первым в стране начал трудоустраивать людей с инвалидностью в рамках альтернативного квотирования. Этот способ позволил принять на работу в прошлом году 45 тыс. человек.

В частности, недавно открылось первое музейное пространство, где собраны работы инвалидов. Ранее учреждение работало в качестве мастерской. Сейчас там более 500 экспонатов: это расписная посуда, миниатюрная живопись и другие декоративные изделия.

