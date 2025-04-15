Голикова: Всероссийская ярмарка трудоустройства собрала почти 500 тыс. человек

Всероссийская ярмарка трудоустройства собрала на своей площадке 474 тыс. человек. 74 тыс. посетителей по ее итогам смогли найти подходящую работу. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства Татьяна Голикова.

Программа была рассчитана на россиян самого разного возраста. Свои предложения представили 23 тыс. компаний, они искали работников на 450 тыс. вакансий. Мероприятие прошло на почти трех тыс. площадках по всей России. Лидером по числу посетителей оказался Приволжский федеральный округ: участие приняли 112 тыс. кандидатов и 5 тыс. работодателей. Между тем, Центральный федеральный округ может похвастаться другими показателями – количество соискателей, которые получили предложения в день проведения ярмарки, – более 19 тыс. человек.

Соискатели не только увидели доступные вакансии, но также получили консультации о доступных мерах поддержки и прошли профориентацию. Кроме того, на площадках работали консультанты для ветеранов СВО. Специалисты помогали им найти индивидуальный карьерный путь.

С прошлого года ярмарку включили в нацпроект "Кадры". Это комплекс мер, который направлен на удовлетворение потребности экономики в кадрах через дополнительное вовлечение россиян в занятость. Напомним, что Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится с 2023 года по поручению президента РФ Владимира Путина.

