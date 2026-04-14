Как в Петербурге участникам СВО и людям с ОВЗ помогают в трудоустройстве

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что трудоустройство участников СВО и людей с ограниченными возможностями здоровья находится в центре внимания. Об этом пишет 14 апреля телеканал "Санкт-Петербург".

Этим категориям граждан активно помогают на Форуме труда. Кроме того, город последовательно выстраивает систему адаптивных спорта и физкультуры. В частности, в Северной столице работает крупнейший в России специализированный спортивный комплекс.

Вместе с Форумом труда начался региональный чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс". Это площадка для трудоустройства людей с ОВЗ. В 2026 году в соревнованиях участвуют свыше 1,8 тыс. человек.

