  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Как в Петербурге участникам СВО и людям с ОВЗ помогают в трудоустройстве
Сегодня, 8:59
102
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Этим категориям граждан активно помогают на Форуме труда.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что трудоустройство участников СВО и людей с ограниченными возможностями здоровья находится в центре внимания. Об этом пишет 14 апреля телеканал "Санкт-Петербург"

Этим категориям граждан активно помогают на Форуме труда. Кроме того, город последовательно выстраивает систему адаптивных спорта и физкультуры. В частности, в Северной столице работает крупнейший в России специализированный спортивный комплекс. 

Вместе с Форумом труда начался региональный чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс". Это площадка для трудоустройства людей с ОВЗ. В 2026 году в соревнованиях участвуют свыше 1,8 тыс. человек. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: работа, трудоустройство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии