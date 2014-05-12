Учиться бесплатно, работать с гарантией: всё о нацпроекте "Кадры"

Оператором программы выступает в том числе Президентская академия в Санкт-Петербурге — крупнейший в стране вуз, который готовит кадры для государственного управления и экономики.

В России действует программа бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для граждан. Это не абстрактная льгота, а работающий механизм в рамках национального проекта "Кадры", который реализуется при участии ведущих образовательных организаций страны. Оператором программы выступает в том числе Президентская академия в Санкт-Петербурге — крупнейший в стране вуз, который готовит кадры для государственного управления и экономики. В петербургском кампусе Президентской академии сформирован пул практико- ориентированных программ, которые разрабатываются под конкретные запросы работодателей и с учетом реальных потребностей регионального рынка труда.

Программы, которые мы реализуем — это полноценный образовательный трек под конкретные запросы работодателей. Мы видим свою задачу в том, чтобы человек не просто получил диплом или сертификат, а действительно стал востребованным специалистом, способным найти достойную работу. Для этого мы формируем учебные программы совместно с представителями бизнеса, привлекаем к преподаванию практиков. Наталья Горбатова, декан факультета дополнительного образования Президентской академии в Санкт-Петербурге

Разберемся, кто может воспользоваться этой возможностью, какие форматы обучения существуют и как гарантированно найти работу после обучения.

Какие форматы обучения существуют

В рамках проекта доступны два основных типа образовательных программ.

Профессиональное обучение (ПО) подойдет тем, кто хочет освоить рабочую специальность или профессию служащего "с нуля". Например, можно выучиться на работника социальной службы, горничную или администратора службы приема и размещения. По окончании выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. К таким программам допускаются граждане, уже имеющие профессиональное образование, а также те, кто не имеет среднего профессионального или высшего образования и не получает его.

Дополнительное профессиональное образование (ДПО) реализуется в двух форматах.

Программы повышения квалификации (ПК) — вариант для действующих специалистов, которым нужно обновить знания в своей сфере или освоить новые компетенции: работу в 1С, нейросети, госзакупки или современные технологии в профессиональной области. По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.

Программы профессиональной переподготовки (ПП) — это вид ДПО, дающий право на ведение нового вида профессиональной деятельности. Например, вы юрист, а хотите стать специалистом по тендерам или экскурсоводом. После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Кто может получить новую профессию

Найти для себя подходящую программу обучения сможет практически каждый, кто нуждается в поддержке.

Категории граждан, имеющих право на участие в программе, утверждены

Постановлением Правительства РФ от 07.03.2025 № 291 (ред. от 30.01.2026)

В числе ключевых категорий участников:

граждане в возрасте 50 лет и старше, лица предпенсионного возраста;

женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет;

неработающие женщины с детьми дошкольного возраста (до 7 лет);

инвалиды;

безработные, зарегистрированные в службе занятости, а также ищущие работу;

ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО, и члены семей погибших;

молодежь до 35 лет (отдельные категории: после военной службы по призыву, не имеющие профессии и не обучающиеся, не нашедшие работу в течение 4 месяцев после получения образования).

Как программа помогает с трудоустройством

Участие в программе предполагает, что операторы программы и органы службы занятости субъектов Российской Федерации оказывают максимальное содействие в трудоустройстве граждан.

Образовательная организация формирует программы обучения в строгом соответствии с перечнем приоритетных профессий текущего года и с учетом профессиональных стандартов, определяющих необходимые трудовые навыки и знания по каждому виду профессиональной деятельности.

Помощь в правильном выборе программы обучения гражданам оказывают:

Государственные учреждения службы занятости, которые проводят профессиональную ориентацию и формируют рекомендацию по выбранной образовательной программе.

Участвуют в процессе и потенциальные работодатели, которым предстоит с использованием портала "Работа России" заключить с участником 3-х-сторонний договор (участник-образовательная организация-работодатель).

Все участники проекта вместе решают одну задачу – сохранение трудовой занятости или вовлечение граждан в занятость, исходя из прогноза потребности в приоритетных профессиях.

Заявить о своем желании пройти обучение в рамках федерального проекта "Активные формы содействия занятости" национального проекта "Кадры" можно по ссылке.

