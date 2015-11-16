В более 1700 вузов страны документы на поступление можно подать дистанционно

Цифровизация поступления: в 1717 высших учебных заведений России студенты могут подать заявление дистанционно. Сделать это можно через портал "Госуслуги". Об этом РИА Новости рассказали в комитете Совфеда по науке, образованию и культуре.

Для этого абитуриенту понадобится подтвержденная учетная запись. В личном кабинете нужно загрузить документы об образовании, сведения о достижениях и информацию о льготах. Согласие на зачисление тоже можно подать через "Госуслуги", при необходимости документ получится отозвать и направить в другой университет. Отслеживать свой статус есть возможность в режиме реального времени.

Кроме того, неизменными остаются и другие традиционные способы подачи заявлений, в том числе, лично или через почту. В ведомстве добавили, что сейчас идет работа над порталом "Подбор вуза". Через него ребята смогут выбрать институт и направление обучения.

Фото: скриншот "Госуслуги"