За неделю ГАТИ Петербурга проверила около 9 тыс. километров улиц и дворов

За прошлую неделю автомобили мониторинга Государственной административно-технической инспекции Петербурга проехали 8,5 тыс. километров. Маршруты охватывают улицы и дворы во всех районах города.
Большая часть поездок пришлась на выявление нарушений, связанных с парковкой на газонах (4,8 тыс. километров). За семь дней было вынесено свыше 500 постановлений. Еще 3,7 тыс. километров проехали машины с нейросетевыми комплексами "Городовой", на основании их данных составили 100 протоколов.
Маршруты мониторинга регулярно обновляются с учетом сезонных задач и обращений жителей города.
Пресс-служба ГАТИ
Фото: Piter.TV
