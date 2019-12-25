За неделю ГАТИ Петербурга проверила около 9 тыс. километров улиц и дворов
Сегодня, 14:50
За семь дней было вынесено свыше 600 постановлений.

За прошлую неделю автомобили мониторинга Государственной административно-технической инспекции Петербурга проехали 8,5 тыс. километров. Маршруты охватывают улицы и дворы во всех районах города. 

Большая часть поездок пришлась на выявление нарушений, связанных с парковкой на газонах (4,8 тыс. километров). За семь дней было вынесено свыше 500 постановлений. Еще 3,7 тыс. километров проехали машины с нейросетевыми комплексами "Городовой", на основании их данных составили 100 протоколов. 

Маршруты мониторинга регулярно обновляются с учетом сезонных задач и обращений жителей города.

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее на Piter.TV: нейросеть "Городовой" выявила первый борщевик в этом году в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

