В Хельсинки обратились с призывом к Европе вернуться к диалогу с Москвой после предупреждения российского внешнеполитического ведомства. Соответствующий комментарий дал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политик напомнил, что сейчас европейские политические элиты не заинтересованы в мирном урегулировании вооруженного конфликта. Иностранец заметил, что возобновление конфликта на иранской земле сделает положение Украины более уязвимым. Речь идет о еще одной причине для возвращения диалога между Европой и Россией.
Россия применила одну из самых разрушительных ракет на Украине, а западные лидеры назвали удары по Киеву признаком слабости. Печально то, что западные лидеры не прекращают подталкивать Украину к продолжению борьбы. "Давай, Зеленский". Это полная чушь, теперь Россия обещает очередной раунд атак.
Армандо Мема, член финской партии "Альянс свободы"
Финский политик призвал ЕС отменить санкции против России.
Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Armando Mema
