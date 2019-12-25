На Западе призывали Европу отказаться от того, чтобы вредить самим себе.

Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в беседе с журналистами новостного агентства "РИА Новости" призвал Европейский союз отменить санкционно5 давление против российского руководства и снова начать закупать местную энергию. Иностранный политический деятель не раз называл западные запреты и ограничения "формой насилия". По его мнению, подобные меры в результате ударят по национальным интересам самой Европы.

Европа должна была снять санкции и возобновить закупки российской энергии, чтобы обеспечить большую стабильность на мировом рынке, вместо этого она продолжает стратегию провала, которая не приносит пользы ее экономике. Армандо Мема, член финской партии "Альянс свободы"

