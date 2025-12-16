В Петербурге и Ленобласти ожидаются грозы и ливни при температуре до +26 градусов

Ночью пройдёт небольшой, местами умеренный дождь.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в воскресенье, 7 июня, в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдёт небольшой, местами умеренный дождь, днём существенных осадков не предвидится. Ветер ночью юго-западный и западный, днём западный и северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит +14…+16 градусов, днём — +20…+22 градуса. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днём существенно не изменится.

В Ленинградской области характер погоды будет похожим: облачно с прояснениями. Ночью местами, днём в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, днём в отдельных районах возможны грозы и ливни. Ветер ночью юго-западный и западный, днём западный и северо-западный, умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днём +18…+23 градуса, местами воздух прогреется до +26. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днём существенно не изменится.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")