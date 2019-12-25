Число легальных таксистов в Петербурге выросло в три раза

Реформа такси прошлой осени увеличила реестр извозчиков до 8 937 перевозчиков.

В Петербурге число легальных таксистов выросло в три раза — с 25 тыс. до 67 482 автомобилей. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по транспорту Денис Усанов. Количество перевозчиков достигло 8 937. Рост связывают с реформой сферы такси, проведённой прошлой осенью, и отменой обязательной постоянной прописки в городе.

Таксисты совершают свыше 3 млн поездок в неделю, что составляет до 10% от общего пассажиропотока общественного транспорта. За последнее время число водителей увеличилось на 2 754 человека. В Петербурге также работают 435 электротакси.

Комитет по транспорту сформировал пять инициатив по доработке федеральных законов для снижения бюрократической нагрузки на бизнес перевозчиков.

Ранее мы сообщали, что приставы в Петербурге депортировали из РФ свыше 4,5 тыс. мигрантов.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)